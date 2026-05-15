Leijonien perjantaisen avausvastustajan Saksan suurin tähti on NHL-puolustaja Moritz Seider. Detroitin mies alleviivaa joukkueensa kärsivällisyyttä, kun vastaan asettuu heti kärkeen yksi MM-turnauksen suosikeista eli Leijonat.

25-vuotiaan Seiderin harteilla on paljon vastuuta ja odotuksia. Hän on joukkueensa kenttäpelaajista selvästi suurin nimi, etenkin kun Tim Stützle ja Leon Draisaitl jättivät MM-kisat väliin.

Viidennen NHL-kautensa Detroitissa päättänyt Seider iski runkosarjassa 10+50=60 tehopistettä. Hän oli ylivoimaisesti joukkueen kärkipuolustaja. Sveitsissä luvassa on jättivastuu kiekollisena johtajana.

Saksa iskee Suomen kimppuun perjantaina klo 17.20 alkaen. Asetelma on selkeä: Leijonat on suursuosikki ottelussa ja kärkimaita myös turnauksessa ylipäätään.

– Tiedämme, että Suomi on aina hyvin organisoitu joukkue. He tuntevat pelitapansa eivätkä ota jäähyjä tai tee virheitä, Seider sanoo MTV Urheilulle Zürichissä.

– Heitä vastaan maalipaikat on todellakin ansaittava. Sitä me haemme. Meidän on oltava kärsivällisiä ja analysoitava aiemmin tekemiämme virheitä. Meillä on varaa kehittyä, hän kuvailee.

– Kaiken kaikkiaan olemme innoissamme, kun pelaamme hyvin, hyvin kovatasoista joukkuetta vastaan.

Seider on vuosien varrella pelannut useasti Leijonien kärkisentteriä Aleksander Barkovia vastaan. Barkovin pimentäminen on Saksalle yksi avaintekijöistä, jos se haluaa pisteitä alkusarjan avausottelusta.

– Barkov on vahva aloituksissa ja pelaa puolustuspäähän loistavasti. Hän pelaa itsensä ulos tilanteista erittäin harvoin, Seider kuvailee.