Vegas Golden Knights on voittanut Anaheim Ducksin maalein 5–1 jääkiekon NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa ja eteni lohkofinaaliin voitoin 4–2.

Vegas kohtaa seuraavaksi Colorado Avalanchen.

Anaheimin suomalaistähti Mikael Granlund viimeisteli toisessa erässä 1–3-kavennuksen, mutta se oli laiha lohtu. Anaheimin kausi päättyi.

Granlund vapautui Suomen MM-joukkueen käyttöön, mikäli hänellä riittää pelihaluja. Leijonat on jättänyt leimaamatta kolme kisapassia.

– Seuraamme toistaiseksi NHL:n pudotuspelien tilannetta ja siksi kaikkia passeja ei vielä leimattu, GM Jere Lehtinen kertoo.