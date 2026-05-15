Vegas Golden Knights on voittanut Anaheim Ducksin maalein 5–1 jääkiekon NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa ja eteni lohkofinaaliin voitoin 4–2.
Vegas kohtaa seuraavaksi Colorado Avalanchen.
Anaheimin suomalaistähti Mikael Granlund viimeisteli toisessa erässä 1–3-kavennuksen, mutta se oli laiha lohtu. Anaheimin kausi päättyi.
Granlund vapautui Suomen MM-joukkueen käyttöön, mikäli hänellä riittää pelihaluja. Leijonat on jättänyt leimaamatta kolme kisapassia.
– Seuraamme toistaiseksi NHL:n pudotuspelien tilannetta ja siksi kaikkia passeja ei vielä leimattu, GM Jere Lehtinen kertoo.