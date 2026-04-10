



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Leijonat-pomo vastaa MM-kritiikkiin: "He tulevat mielellään"

Jere Lehtinen arkistokuvassa. 2025 Getty Images

Julkaistu 19 minuuttia sitten

JAAKKO SERVO

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen ensimmäisen leiriviikon joukkue on kutakuinkin kasassa. Leijonien GM Jere Lehtinen kertoi MTV Urheilulle joukkueen rakentamisesta. – Tässä seurataan Euroopan

pudotuspelejä

ja

odotetaan

NHL:n

runkosarjan

loppumista

.

Tämän

jälkeen

voimme

katsoa

potentiaaliset

pelaajat

meille

, Lehtinen

kertoo

.

Leijonat aloittaa maanantaina leirityksen, joka huipentuu reilun kuukauden päästä alkaviin Sveitsin MM-kisoihin. Ennen tätä joukkue osallistuu Tshekin ja Ruotsin EHT-turnauksiin ja pelaa lisäksi kaksi harjoituspeliä Suomessa.

Visiitti Pohjois-Amerikassa

Lehtinen vieraili huhtikuun alussa entisessä kotikaupungissaan Dallasissa, Texasissa, ja osallistui siellä legendojen näytösotteluun. Pelaamassa oli myös Starsin maalivahtilegenda Kari Lehtonen.

Reissunsa aikana Lehtinen kertoi nähneenä myös kaksi NHL-ottelua.

– Pelasimme hyväntekeväisyysottelun Dallasin ja Coloradon NHL-pelin jälkeen. Siinä yhteydessä juttelin muutamien suomalaispelaajien kanssa.

Miro Heiskasen, Mikko Rantasen, Esa Lindellin, Roope Hintzin ja Arttu Hyryn edustama Dallas Stars sekä Artturi Lehkosen sekä Joel Kivirannan edustama Colorado Avalanche kuuluvat sarjan mestarisuosikkeihin. Kumpikin on varmistanut paikkansa pudotuspeleissä.

– Dallasin pelaajat näin ja muutaman muun kanssa juttelin.

Lehtisen reissun aikoihin Dallas pelasi kotonaan myös ottelun Brad Lambertin Winnipeg Jetsiä vastaan. Winnipeg ei ole tällä haavaa etenemässä pudotuspeleihin.

Lehtinen ei halunnut kommentoida yksittäisten suomalaisten NHL-pelaajien tilanteita kevään MM-kisoja ajatellen.

– Keskitymme nyt leiritykseen ja nämä asiat tulevat sitten myöhemmin eteen, kun pelaajien kaudet ovat ohi, Lehtinen kertoo.

“ Maajoukkue kiinnostaa ”

Käynnissä oleva kausi on ollut siitä poikkeuksellinen, että takana on olympiaturnaus, jossa NHL-pelaajat olivat mukana ensimmäistä kertaa 12 vuoteen.

Suomi sijoittui Milano-Cortinassa pronssille, jossa Mikko Lehtosta vaille kaikki joukkueen pelaajat tulivat NHL:stä. Edessä olevat MM-kisat kiinnostavat Lehtisen mukaan pelaajia.

– Niille ketkä olivat olympialaisissa jäi hyvä maku. Maajoukkue kiinnostaa. Pohjois-Amerikassa pelaaville iso asia on, että he pelaisivat mahdollisimman pitkälle siellä ja saisivat tuotua Stanley Cupin Suomeen.

Pitkät leiritykset puhuttavat

Leijonien pitkät leiritykset ovat puhuttaneet viime vuosina. Nyt maanantaina alkava leiritys kestää MM-turnauksen alkuun 15. toukokuuta asti. Pelaajista muun muassa Teemu Hartikainen on aiemmin kritisoinut Iltalehden haastattelussa leiritysten pituutta.

– Tämä on mielenkiintoista. Ymmärrän, että leiritys on pitkä, Lehtinen vastaa kritiikkiin yleisellä tasolla.

– Pelaajien kanssa kun juttelee niin jos siinä olisi 4-5 -viikkoa pelaamatta, niin varmaankin hyvä, että pääsee hyvissä ajoin pelaamaan ja treenaamaan joukkueen kanssa, jotta on sitten MM-kisoihin valmis, Lehtinen perustelee leirityksen pituutta.

– Ensimmäisellä leiriviikolla olevien pelaajien kausi on ollut jo hyvän aikaa ohi. He tulevat mielellään treenaamaan yhdessä ja pelaamaan seuraavalla viikolla.

52-vuotias Lehtinen on toiminut Suomen maajoukkueen general managerina kesästä 2014 lähtien. Hänen aikanaan joukkue on saavuttanut olympiakullan, kaksi maailmanmestaruutta ja yhden MM-hopean. Uransa jatkosta leijonalegenda on vaitoinainen.

– Tässä mennään nyt tämä kevät ja katsotaan missä sitten mennään. Olen tykännyt olla tässä mukana ja nähdä vuosien saatossa pelaajia, jotka ovat lähteneet maailmalle. Aika näyttää, Lehtinen miettii.