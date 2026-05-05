Venäjä on iskenyt tiistaina useille alueille Ukrainassa.
Ainakin kolme ihmistä on kuollut Venäjän iskettyä Ukrainassa Kramatorskin kaupunkiin, Donetskin alueen kuvernööri sanoo. Hänen mukaansa Venäjä olisi pudottanut kolme tuhovoimaista lentopommia Kramatorskin keskustaan.
Kuvernöörin mukaan lisäksi viisi ihmistä haavoittui iskussa.
Venäjän iskuissa kuoli ja haavoittui aiemmin tänään useita ihmisiä myös Pultavan alueella.
Harkovan alueella kuoli yksi henkilö ja kaksi haavoittui.
Venäjä teki tiistaina iskuja myös Ukrainan kaakkoisosassa sijaitsevaan Zaporizhzhjan kaupunkiin. Iskuissa on paikallisten pelastusviranomaisten mukaan kuollut yhdeksän ihmistä.
Viranomaiset ilmoittivat asiasta Telegram-viestipalvelussa.