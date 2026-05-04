Jääkiekon MM-kisoja tänä keväänä isännöivä Sveitsi on saanut ryhmäänsä peräti neljä kovan luokan NHL-pelaajaa.
Osallistumisensa Zürichissä ja Fribourgissa 15. toukokuuta käynnistyviin MM-kisoihin ovat NHL:stä vahvistaneet Nashville Predatorsin puolustaja Roman Josi, Winnipeg Jetsin hyökkääjä Nino Niederreiter sekä New Jersey Devilsin hyökkääjät Nico Hischier ja Timo Meier.
Meier oli tehoin 3+4 Sveitsin ykköspelaaja Milanon talviolympialaisissa. Hischier puolestaan tehtaili NHL:n runkosarjassa pisteet 28+38=66.
Sveitsi on aiemmin ilmoittanut St. Louis Bluesin Pius Suterin saapumisesta MM-kisoihin.
Samalla kertaa NHL-pelaajien kanssa Sveitsin jääkiekkoliitto tiedotti lisänneensä MM-kisoihin valmistautuvaan joukkueen yhdeksän pelaajaa vappuna päättyneistä Fribourg-Gotteronin ja HC Davosin välisistä liigafinaaleista.
Seuraavaksi katseet kääntyvät Tampa Bay Lightningin kanssa kautensa päättäneeseen puolustaja Janis Moseriin ja lääkärintarkastuksen tuloksia odottavaan San Jose Sharksin hyökkääjä Philipp Kurasheviin.
Sveitsin suurimmista tähdistä Los Angeles Kingsin Kevin Fiala ei pysty pelaamaan MM-kisoissa loukkaantumisen takia. Myös Devils-puolustaja Jonas Siegenthalerin kisamatka jää väliin vamman vuoksi.