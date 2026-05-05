Opettajien näkemykset eivät vakuuttaneet – MTV arvioi kesälomien siirron hyvät puolet: "Lapset ovat aika väsyneitä" 8:03 Politiikan toimittajat: Saako kesälomien siirtäminen kannatusta? Julkaistu 14 minuuttia sitten MTV UUTISET Opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) toive siirtää koulujen kesälomia kahdella viikolla sai kannatusta MTV Uutisten politiikan toimittajilta Huomenta Suomen lähetyksessä. Suomessa harkitaan koulujen kesälomien siirtoa kaksi viikkoa nykyistä myöhemmäksi, jotta lapsiperheiden lomanvietto helpottuisi ja matkailualan yrityksiin riittäisi paremmin työvoimaa elokuuksi. Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi MTV Uutisille, että siirrosta on valmistumassa selvitys lähiaikoina ja hallitus käsittelee siirtoajatusta loppukesällä. Koulun kesäloman siirto voisi edetä jo tällä hallituskaudella, sanoo opetusministeri MTV:lle – uusi loma huhtikuulle? Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa Adlercreutzin suunnitelmille toivottiin myötätuulta. – Tämä on erittäin hyvä aloite. Minulla on sekä ylä- että alakoulussa lapset ja näen kyllä, että nimenomaan perheen kannalta olisi hyvä, että nipistettäisiin vähän kesälomasta, politiikan ja talouden toimittaja Antonia Berg pohti. – Tänä kesänä se on 10,5 viikkoa, kun lapset eivät käy koulua. Se on aika hemmetin pitkä jakso. Olisi hyvä, että siirrettäisiin pieni osa lomasta huhtikuulle, Berg jatkoi. Kevätlukukausi olisi Adlercreutzin mukaan tarkoitus jakaa kolmeen jaksoon, jotta pitkä lukukausi ei olisi liian rankka. Hiihtoloman lisäksi kouluille annettaisiin uusi loma huhtikuulle. – Lapset ovat aika väsyneitä tähän aikaan vuodesta, olisi hyvä jos kevätlukukautta rytmitettäisiin kolmeen jaksoon, Berg toteaa.

– Opetusministeri perustelee muutosta erityisesti sillä, että se olisi perheille hyväksi. Vanha peruste on liittynyt elinkeinoelämän ja erityisesti matkailualan toiveisiin, joissa halutaan elokuulle nuoria sesonkityöntekijöiksi. Katsotaan, miten tämä perheperustelu toimii politiikassa, mietti puolestaan politiikan ja talouden toimittaja Ossi Rajala.

OAJ vastustaa

Todennäköiset myönteiset talousvaikutukset voivat houkuttaa aikanaan monia poliitikkoja, kun lomasiirrosta tehdään ennemmin tai myöhemmin päätöksiä.

– Jos tällä saataisiin talouden pyöriä pyörimään, niin totta kai se olisi positiivista. Toivottavasti koululaisten lomamäärä ei pitene samalla paljoa. Vanhemmilla on jo nyt vaikeuksia saada omat lomansa riittämään. Se olisi hyvä, jos vanhemmat voisivat viettää lastensa kanssa helpommin lomaa heinä-elokuussa, politiikan ja talouden toimittaja Anu Korhonen pohti.

Opettajien ammattijärjestö OAJ on jo ilmoittanut vastustavansa lomasiirtoa. Opettajat pelkäävät kevätlukukauden käyvän llian raskaaksi ja lisäksi ylioppilaskirjoitusten ja pääsykokeiden uudelleenjärjestely olisi suuri työ.

Politiikan toimittajia OAJ:n perustelut eivät täysin vakuuttaneet.

– Tässä on muutosvastarintaa. Ymmärrän sen, että näin keväällä niin opettajat kuin oppilaat ovat väsyneitä, mutta nyt puhutaan kahden viikon siirrosta yhdistettynä huhtikuulle tulevaan uuteen lomaan.

– Eihän mitään uudistusta voi tässä maassa tehdä, jos tällaista ei saada onnistumaan. Vaivaa pitää nähdä kyllä paljon, kun niin ylioppilaskirjoitukset kuin korkeakoulujen pääsykokeet olisi ajoitettava toisin kuin nyt, Rajala puhui.

Toimittajat pohtivat myös sitä, mikä ratkaisu olisi lasten ja nuorten edun mukainen.

– Se herättää herkästi vastustusta heti, jos tehtäisiin muutos, joka ei ole lapsen edun mukaista, Korhonen sanoi.

Kun lomasiirrosta tehtävä selvitys valmistuu, uudistuksen yksityiskohdat ja myös vaikutukset lasten ja nuorten asemaan selviävät paremmin.