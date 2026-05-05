Opetusministeri Anders Adlercreutzin (r.) toive siirtää koulujen kesälomia kahdella viikolla sai kannatusta MTV Uutisten politiikan toimittajilta Huomenta Suomen lähetyksessä.
Suomessa harkitaan koulujen kesälomien siirtoa kaksi viikkoa nykyistä myöhemmäksi, jotta lapsiperheiden lomanvietto helpottuisi ja matkailualan yrityksiin riittäisi paremmin työvoimaa elokuuksi.
Opetusministeri Anders Adlercreutz (r.) kertoi MTV Uutisille, että siirrosta on valmistumassa selvitys lähiaikoina ja hallitus käsittelee siirtoajatusta loppukesällä.
Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa Adlercreutzin suunnitelmille toivottiin myötätuulta.
– Tämä on erittäin hyvä aloite. Minulla on sekä ylä- että alakoulussa lapset ja näen kyllä, että nimenomaan perheen kannalta olisi hyvä, että nipistettäisiin vähän kesälomasta, politiikan ja talouden toimittaja Antonia Berg pohti.
– Tänä kesänä se on 10,5 viikkoa, kun lapset eivät käy koulua. Se on aika hemmetin pitkä jakso. Olisi hyvä, että siirrettäisiin pieni osa lomasta huhtikuulle, Berg jatkoi.
Kevätlukukausi olisi Adlercreutzin mukaan tarkoitus jakaa kolmeen jaksoon, jotta pitkä lukukausi ei olisi liian rankka. Hiihtoloman lisäksi kouluille annettaisiin uusi loma huhtikuulle.
– Lapset ovat aika väsyneitä tähän aikaan vuodesta, olisi hyvä jos kevätlukukautta rytmitettäisiin kolmeen jaksoon, Berg toteaa.