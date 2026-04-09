Stars ja Wild kohtaavattoisensavieläperjantaiaamunaennenpudotuspelejä.
– En ole koskaanpelannutWildiavastaan, muttayhdenheidänpelinsäolinStarsinmukana ja seurasinottelunkatsomossa. Heillä on taitaviayksilöitä, jotkapystyvätyksinäänratkomaanpelejä, Hyrymuotoilee.
Hyryteki NHL-debyyttinsäviimekaudellapelatenyhteensäviisiotteluaylhäällä. Tälläkaudellasuomalaislaituri on päässytjäälle jo 17 ottelussatehoin 2+2=4.
– LoukkaantumistentakiaolenpäässytmaistamaanNHL:narkeavähänpitempäänkuinviimekaudella. Pelejä on hirveästi, kunpelataanmelkeinjokatoinenpäivä. Ei täälläpaljonehditreenaamaan. PikkupoikanahaaveilinNHL:stä, ja pelit on olleetjuurisitä, mistäunelmoin.
Etenkinaloitusympyrässä 25-vuotias hyökkääjä on onnistunuterinomaisesti. Hyry on kahminutaloituksiaDallasille 58 prosentinkeskiarvolla.
– Pääosin on mennythyvin. Välillä on sellaisiavastustajia, jotkapyyhkivätmeikäläisellälattiaa, kunalivoimallamenen aloituspisteelle. Jo juniorinakeskityinaloituksiinvarmaanenemmänkuinmonimuu, Hyrykertoo.
DallasinneloskentässäpelaavanHyrynmukaanvastapuolenaloittajille on useinvaikeampaa, kunvastassa on Hyryntapaanrightinpuolenpelaaja.
– Tuntuu, että se on aloittajallehankalampaa. Aloituksissamenenniinmatalallekyykkyynkuin vain pääsen, ettäsaanmahdollisimmanpaljonvoimaamailanvarteen. Sittenkäsi alas, ettäpääseejämäkkänäaloittamaan.