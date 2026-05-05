Tuore pitkäaikaistutkimus osoittaa, että polvikierukan leikkaus voi olla turha tai jopa haitallinen. Asiantuntijan mukaan polvivaivaisen toimintakykyä pitäisi pyrkiä parantamaan muilla tavoin.
Rappeutuneen polvikierukan siistiminen eli osapoisto on yksi yleisimmistä ortopedisista leikkauksista maailmassa.
Suomessa toimenpiteitä tehtiin 2010-luvun huippuvuosina noin 20 000 vuosittain. Sen jälkeen määrä on kutistunut pariin tuhanteen. Kansainvälisesti leikkausta tehdään edelleen laajasti.
Tuoreen suomalaistutkimuksen mukaan leikkaus voi kuitenkin olla turha tai potilaalle jopa haitallinen.
Kymmenen vuoden seurannassa nivelkierukan osapoisto ei lumekirurgiaan verrattuna parantanut potilaiden oireita tai toimintakykyä, vaan päinvastoin.
Osapoiston läpikäyneillä potilailla havaittiin enemmän oireita kuin lumekirurgiassa olleilla, heillä oli muita heikompi toimintakyky, nivelrikko eteni muita rivakammin ja heillä oli suurempi todennäköisyys joutua leikkauspöydälle uudestaan.
Lue myös: Paukkuvatko polvesi? Näissä tapauksissa on syytä hakeutua lääkäriin
Laajempi ilmiö?
Helsingin yliopiston professorin ja FIDELITY-tutkimuksen johtajan Teppo Järvisen mukaan tilanne saattaa olla sama joissain muissakin leikkauksissa.
– Kyseessä voi olla esimerkki niin sanotusta medical reversal -ilmiöstä, jossa laajasti käytetty hoito osoittautuu tehottomaksi – ja mahdollisesti haitalliseksi, Järvinen kommentoi .