Suomen alle 20-vuotiaiden miesten jääkiekkomaajoukkue palasi runsasmaalisten otteluiden jälkeen arkeen MM-kilpailuissa Yhdysvalloissa. Tshekki piti Suomen maalintekopaikat vähissä ja voitti melkoisella jatkoaikamaalilla 2–1.

Suomi murskasi avausottelussaan Tanskan 6–2 ja sitten Latvian 8–0. Nuoret Leijonat ei ollut kertaakaan tappiolla ennen Tshekin kohtaamista, mutta maanantain ja tiistain välisenä yönä pelatussa ottelussa Suomi jäi nopeasti takaa-ajajaksi.

Matej Kubiesa vei Tshekin johtoon avauserässä ylivoimalla, kun Suomen Veeti Väisänen oli saanut 5+20-minuutin rangaistuksen poikittaisesta mailasta.

Kubiesan täysosuman jälkeen Suomi tappoi loput alivoimaminuutit erinomaisesti, mutta omatkin ylivoimaminuutit valuivat hukkaan, kun Michal Orsulak vaikutti olevan ohittamaton Tshekin maalilla.

– Värikäs ottelu. Kaksi erää katseltiin. Pitää parantaa vielä paljon, Suomen hyökkääjä Emil Hemming tuumi TV5:n haastattelussa.

Hemming yllätti tshekkiveskarin ja tasoitti pelin, kun Suomi pelasi ilman maalivahtia ja haki tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla.

– Kolmannessa erässä pelasimme sellaista peliä kuin pitää ja rummutimme. Puimme työhaalarit kolmanteen erään eikä menty vain liukumaan kaukaloon, Hemming kuvaili joukkueen ryhtiliikettä.

Jatkoajalla Adam Jiricek yllätti loistavasti läpi ottelun torjuneen Suomen maalivahti Petteri Rimpisen mielettömällä osumalla.

Tuttu kiusaaja

Tshekki ja edeltäjä Tshekkoslovakia lukeutuvat jääkiekon arvokilpailujen menestyneimpiin maihin, mutta paikallinen pelaajamylly rahisi tällä vuosituhannella pitkään pahaenteisesti eikä edellisten pelaajasukupolvien veroisia taitureita vaikuttanut kehittyvän.

Viime vuosina lupauksia paremmasta on ollut nähtävissä nuorten arvokilpailuissa. Tshekki on kaksien edellisten alle 20-vuotiaiden MM-kilpailujen pronssimitalisti ja upotti Lauri Mikkolan luotsaaman leijonajoukkueen kaksi vuotta sitten Ruotsin Göteborgissa pronssiottelussa.

Vuosi sitten Suomi saavutti MM-hopeaa Mikkolan opein ja Rimpisen torjunnoilla. Kiekko-Espoon maalivahti Rimpinen torjui kaikki ottelut viime MM-kilpailuissa Kanadan Ottawassa, ja Mikkola on luottanut Rimpiseen myös Minneapolisissa.

– Pelin vaade nousi edellisiin otteluihin verrattuna. Sen huomasi nopeasti. Pääsimme mukaan peliin vasta kolmannessa erässä. Olen ylpeä joukkueen taistelusta ja pisteestä. Turha painaa päätä pensaaseen, Rimpinen paalutti.

Nuoret Leijonat kohtaa alkusarjan päätösottelussa Kanadan uudenvuodenyönä Suomen aikaa.

Kolmansissa nuorten MM-kilpailuissaan pelaava Hemming uhkui näyttöhaluja.

– Tappiosta jäi suuhun karvas maku.

