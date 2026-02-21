Leijonien tavasta puolustaa tuli joukkueelle pelin aikana riippakivi, kirjoittaa The Athleticin pitkän linjan NHL-toimittaja Mark Lazerus. Suomen pelaajat selittivät välierässä nähtyä pelaamistaan Kanadan paineistuksella.

Lue myös: Kanadan päävalmentajalta hätkähdyttävä puheenvuoro Leijonien tähdestä

The Athleticin toimittaja Mark Lazerus on ottanut erittäin kriittisen kannan Leijonien pelaamiseen perjantain välierässä Kanadaa vastaan. Lazeruksen mielestä Antti Pennasen luotsaama Suomi vetäytyi aivan liikaa kuoreensa mentyään 2–0-johtoon toisen erän alussa.

– Suomi yritti mennä kultamitaliotteluun 37 minuutin jäähyn tappamisella ja sinnitteli 36 ja puoleen minuuttiin asti, Lazerus sivaltaa artikkelissaan.

Kanada voitti ottelun puoli minuuttia ennen loppusummeria syntyneen 3–2- ylivoimamaalin myötä. Voittomaalin laukoi Nathan MacKinnon toisen supertähden Connor McDavidin syötöstä.

Lazerusin mukaan Kanadan voitto oli vääjämätöntä seurasta Suomen passiivisesta pelaamisesta, jossa se luovutti kiekonhallinnan täysin vastustajalleen.

– Paperilla se oli urhea taistelu. Todellisuudessa se oli menetetty mahdollisuus, itseaiheutettu epäonnistuminen, joka vainoaa heitä vielä vuosia, Lazerus tylyttää.

– Voi pelata puolustusvoittoisesti ja voi pelata pelokkaasti, Suomi pelasi pelokkaasti.

Suomelta nähtyä pelaamista ottelun jälkeen selvittivät Mikko Rantanen, Joel Armia ja Kaapo Kakko. Heidän mukaansa Kanada pisti Suomen niin ahtaalle puolustuspäässä, ettei energiaa hyökkäämiseen enää tuntunut löytyvän.

– Me puhuimme siitä, että tarvitsemme myös hyökkäyspelaamista. Yritimme saada kiekkoja hyökkäysalueella ja luoda hieman siellä päässä. Sitä yritmme lopussa hieman. Mutta niin se menee. Me saimme johtoaseman ja he tulivat kovaa päälle. Ensimmäinen juttu mielessä on puolustaminen siinä vaiheessa. Mutta nyt kun ajattelen sitä, olisi varmaan pitänyt yrittää pitää enemmän kiekkoa, Kakko vastasi The Athleticin mukaan.

– Me yritimme. Mutta kun puolustaa 25–30 sekuntia omasa päässä, ei ole yhtäkään kaveria maailmassa, joka voi lähteä hyökkäämään sen jälkeen. Me purimme kiekkoa paljon ja menimme vaihtoon, ja he vain jatkoivat painostamista, Rantanen summasi.

– Kun aloittaa sen kierteen, että purkaa kiekkoa keskialueelle, he voivat aina koota joukkonsa ja kerätä vauhtia. Me olisimme ehkä voineet olla hieman aggressiivisempia, Armia tuumi.

Lazerus summaa artikkelinsa Leijonien puolustuspuheista huolimatta omalla näkemyksellään: matkalla kultamitaliin ei voi vain puolustaa.

– Perjantain epäonnistuminen – ja se oli epäonnistuminen huolimatta siitä, miten hyvä Kanada voi olla – on kova muistutus, että hyviä pelaajia kutsutaan kahden suunnan pelaajiksi syystä.

Suomi kohtaa lauantai-illan pronssiottelussa Slovakian kello 21.40 alkaen.

Lue myös: Mikko Rantaselta terävä linjaus kirvelevän Kanada-tappion jälkeen