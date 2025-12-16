SHL-seura HV71 reagoi suomalaiskiekkoilija Santeri Hatakan loukkaantumiseen.
Puolustaja Santeri Hatakka, 24, loukkaantui lauantaina Sveitsin Zürichissä pelatussa Suomen tappiollisessa EHT-ottelussa Ruotsia vastaan.
Hatakan ruotsalainen seurajoukkue HV71 tiedotti maanantaina, että se kutsuu suomalaisen loukkaantumisen myötä Karl Annbornin takaisin lainalta tämän viikon kahteen otteluun.
18-vuotias ruotsalaispuolustaja on pelannut lainalla Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla HockeyAllsvenskanissa Västeråsin riveissä.
HV71 kertoi lisäksi Oscar Davidssonin palaavan lainalta matseihin Frölundaa ja Djurgårdenia vastaan. 19-vuotias ruotsalaishyökkääjän lainapalveluksista on nauttinut HockeyAllsvenskanin Vimmerby.
HV71 raportoi Suomen maajoukkuelääkärin tutkivan Hatakkaa tarkemmin tällä viikolla.
Hatakka kiekkoili ennen tätä kautta kolme sesonkia Pohjois-Amerikassa pelaten sekä NHL:ssä että AHL:ssä. HV71:ssä miehen tilillä on viisi syöttöpistettä 21 Ruotsin pääsarjaottelun jälkeen.
Hatakka on pelannut tällä kaudella Leijonissa kummassakin järjestetyssä EHT-turnauksessa.