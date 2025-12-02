Veikkausliiga-seura Ilveksen urheilutoimenjohtaja Miika Takkula on tehnyt sopimuksen Allsvenskanissa pelaavan AIK:n kanssa, uutisoi ruotsalaislehti Expressen. Takkulasta on tulossa AIK:n uusi rekrytointipäällikkö.
AIK on etsinyt jo tovin uutta rekrytointipäällikköä Fredrik Wisur Hansenin lähdettyä seurasta kauden päättymisen jälkeen. Tukholmalaisseuran on uutisoitu olleen muutamien eri nimien perässä, mutta nyt tehtävään on valikoitu suomalainen huipputekijä.
Ruotsalaislehti kuvailee, miten Takkula on viime vuosina ollut yksi Suomen parhaista urheilujohtajista, joka tunnetaan datakeskeisestä ja strategisesta työtavastaan.
Takkula liittyi Ilvekseen vuonna 2023. Tamperelaisjoukkue sijoittui viime kaudella Veikkausliigassa pronssille ja edeltävällä kaudella hopealle.
Aiemmin Takkula työskenteli HJK:n urheilujohtajana. Hän avitti helsinkiläisseuran muun muassa neljään peräkkäiseen liigamestaruuteen, sekä Eurooppa-liigan ja Konferenssiliigan lohkovaiheeseen.
Kyseessä on toinen iso menetys Ilvekselle lyhyen ajan sisään. Sunnuntaina HJK tiedotti hankkineensa Ilveksen päävalmentaja Joonas Rantasen joukkueensa uudeksi päävalmentajaksi. MTV Urheilun tietojen mukaan HJK pulitti Rantasesta noin 250 000 euroa.