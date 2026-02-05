Jokerit vuokraa hyökkääjän Samuel Salosen Ruotsin IK Oskarshamniin. Joukkue pelaa Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla.
Salonen on tehnyt 15 pistettä 22 otteluun. Viime kaudella hän teki 37 pistettä 47 peliin.
– Samuel on kokonaisvaltainen hyökkääjä, jollaista olemme etsineet. Meidän on oltava vahvempia hyökkäyspäässä, ja Samuel on hyvä lähellä vastustajan maalia. Olemme iloisia, että Jokerit päästi Samuelin lainalle loppukaudeksi, kertoo urheilujohtaja Arsi Piispanen IK Oskarshamnin tiedotteessa.
Sopimus kestää koko loppukauden.
Kirjoittaja on MTV:n urheilutoimituksen TET-harjoittelija.