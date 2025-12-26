Lauri Markkasen mahdollisesta siirrosta uuteen osoitteeseen on spekuloitu jo pitkään.

Markkanen on pysynyt Utah Jazzin riveissä, ja pysyy jatkossakin, jos NBA-liigaa tiiviisti seuraavaan "NBA-sisäpiiriläiseen" Jake Fischeriin on uskominen.

– En usko, että Lauri Markkanen on tarjolla siirtomarkkinoilla tällä kaudella. Olen sanonut noin jo aiemmin ja puhuttuani ihmisten kanssa (NBA:n talvikokouksessa) Orlandossa viime viikolla olen yhä samaa mieltä, Fischer julisti Bleacher Report -urheilusivuston tuoreessa striimissään YouTubessa.

– Luulen, että Jazz haluaa rakentaa ryhmänsä Lauri Markkasen ympärille. Heillä on pelivaraa pelaajapalkoissa, ja he haluavat käyttää sitä isoon nimeen. Eli kyllä Jazz keskittyy enemmän (pelaajien) lisäämiseen kuin karsimiseen, enkä odota Lauri Markkasen olevan tarjolla siirtoon.

NBA:n tämän kauden siirtoaika umpeutuu 5. helmikuuta.