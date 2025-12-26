Denver Nuggetsin Nikola Jokic teki hurjaa historiaa joukkueen kohdattua Minnesota Timberwolvesin tapaninpäivän vastaisena yönä Suomen aikaa.

Jokic teki triplatuplan, johon kuului 56 pistettä, 16 levypalloa ja 15 syöttöä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun pelaaja saa tehtailtua vastaavanlaiset tehot NBA:ssa. Denver voitti ottelun pistein 142-138.

– En usko, että olemme tietoisia siitä, kuinka tärkeä Jokic on joukkueelle. Yritämme kaikki pelata hänen tasollaan, 35 pistettä ottelussa heittänyt Jamal Murray totesi ottelun jälkeen.

Jokic johtaa NBA:n tilastoissa levypallo- ja syöttötilastoja. Hän on pisteissä viidentenä. Denver Nuggets on läntisessä konferenssissa 30 pelatun ottelun jälkeen kolmantena.