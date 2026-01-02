Lauri Markkanen oli loukkaantuneena sivussa, kun hänen edustamansa Utah Jazz hävisi Los Angeles Clippersille 101–118.
Utah ilmoitti Markkasen kärsivän vasemman polven ruhjevammasta. Markkasen lisäksi myös Utahin toinen tähtipelaaja Keyonte George oli sivussa sairastumisen vuoksi.
Ottelun ykköstähti oli Clippersin Kawhi Leonard, joka heitti komeat 45 pistettä.
Utahin paras pistemies oli Kyle Anderson 22 pisteellään.
Toisen perättäisen tappionsa kokenut Utah on läntisessä konferenssissa sijalla 12.