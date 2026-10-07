Lapsuudessa syntynyt lääkäripelko voi seurata mukana pitkälle aikuisuuteen. Miten vanhemmat voivat rauhoittaa lasta, ja millaisia keinoja ammattilaisilla on käytössään?
Moni lapsi jännittää lääkärikäyntiä, ja joskus jännitys muuttuu suorastaan peloksi. Erityisesti pistäminen on lapselle usein kauhun paikka.
Kyse ei ole välttämättä vain hetkellisestä harmista, vaan pelko voi vaikuttaa monella tavalla pitkälle tulevaisuuteen.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan huonot lapsuudenkokemukset voivat jopa estää hoitoon hakeutumista myöhemmin ja heikentää halukkuutta ottaa rokotuksia.
Kivun lievityksen asiantuntijat korostavat sitä, lääkäripelkoa pitäisikin yrittää hillitä mahdollisimman tehokkaasti.
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Auttaako kipulääke?
Lastentautien erikoislääkäri Anna Nikula Pikkujätistä kertoo, että esimerkiksi rokotusta tai verikokeen ottoa varten lasta ei tarvitse lääkitä, vaan toimenpiteen voi tehdä lapselle helpommin kestettäväksi esimerkiksi laulun, leikin tai pelaamisen varjolla.
Olennaista on vielä huomio pois ikävästä tapahtumasta.
– Esimerkiksi verinäytteidenotossa voidaan käyttää "taikarasvaa", joka puuduttaa ihoalueen niin, että pistäminen ei tunnu samalla lailla kuin muutoin, Nikula selvittää