Sebastian Aho jatkoi loisto-otteitaan Carolina Hurricanesin voittaessa Montreal Canadiensin 6–4 varhain keskiviikkoaamuna. Aho valikoitui kolmella tehopisteellään yhdeksi ottelun tähtipelaajista.
Kauden pirteästi aloittanut Aho teki Carolinan 3–3-tasoituksen ylivoimalla ottelun toisessa erässä, kun hänen napakka laukauksensa ohitti Canadiens-vahti Jakub Dobesin.
Kolmannessa erässä suomalaistähti sai ensin syöttöpisteen Taylor Hallin viimeistelemään osumaan. Aho syötti kiekon Jaccob Slavinille, jonka siniviivalaukauksen Hall siivosi maalilta sisään.
Reilu minuutti ennen päätössummeria Andrei Svechnikov sai laittaa kiekon Ahon syötöstä tyhjään reppuun, kruunaten Ahon kolmen pisteen illan.
Huippuvireessä
Aho on tehnyt kauden neljässä ottelussa tehot 4+3. Kahteen edelliseen peliin on syntynyt kolme maalia ja kolme syöttöpistettä.
29-vuotias Aho on noussut loistovireensä myötä NHL:n pistepörssissä viidenneksi.
Edmonton Oilersin Connor McDavid ja Vegas Golden Knightsin Jack Eichel pitävät kärkisijaa kahdella maalilla ja seitsemällä syöttöpisteellä (2+7).
Pistepörssin toiseksi paras suomalainen on Coloradon Artturi Lehkonen (3+1) jaetulla 28. sijalla.
Saroksen Nashville suli
Nashville Predators puolestaan menetti kolmen maalin johtonsa ja kärsi karvaan 4–5-tappion Toronto Maple Leafsin vieraana.
Ottelun ratkaisi jatkoajalla Toronton tähti Auston Matthews. Lisäksi Matthewsille kirjattiin kolme syöttöpistettä varsinaisella peliajalla syntyneistä maaleista.