Loukkaavan kirjan lähipiiristään julkaissut nainen sai ehdollista vankeutta ja lähes 50 000 euron korvauslaskun.

Nainen koki joutuvansa valehtelun ja systemaattisten tuhoamisyritysten kohteeksi. Kostoksi hän päätti julkaista kirjan, jossa kertoi oman totuutensa ympärillään olevista ihmisistä. Nainen suunnitteli kirjalleen myös jatko-osia.

Tapahtumat saivat alkunsa, kun nainen löysi uuden miehen ja avioitui tämän kanssa. Pian nainen alkoi kokea, että miehen ex-vaimo ja lähipiiri eivät hyväksy häntä. Nainen arvioi tämän johtuvan siitä, että kaikki olivat kateellisia hänelle.

Naisen mukaan eri osapuolet haukkuivat häntä ympäriinsä 13 vuoden ajan ja pyrkivät manipuloimaan ihmisiä häntä vastaan. Naisen mukaan hänet yritettiin erottaa hänen aviomiehestään.

Nainen alkoi kirjoitella villejä kirjeitä eri henkilöille, joissa syytteli vihansa kohteita perusteettomasti erilaisista asioista ja esitti näistä perättömiä väitteitä. Lisäksi hän nimitteli uhrejaan erittäin loukkaavilla tavoilla.

Loukkaavia kirjeitä saivat myös naisen aviomiehen ex-vaimo ja ystäväpariskunta.

Nainen kertoi kirjeissä suunnittelevansa kirjan julkaisemista häntä vaivaavasta aiheesta. Hän vaati miehensä ex-vaimolta 65 000 euroa ja miehensä naispuoliselta tuttavalta 50 000 euroa, jottei julkaisisi kirjaansa.

Lisäksi hän vaati näiltä anteeksipyyntöjä eri suuntiin.

Kirja loukkasi ja halvensi

Perättömien syytösten kohteet eivät naisen vaatimuksiin suostuneet.

Vuoden 2023 lopussa nainen sitten julkaisi kirjansa, joka keskittyi hänen kokemuksiinsa ihmisistä ympärillään. Hän syytteli kirjassaan miehensä ex-vaimoa ja lähipiiriä esimerkiksi siitä, että nämä olisivat vuosikausien ajan yrittäneet rikkoa hänen avioliittoaan.