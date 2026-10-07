Näyttelijä Eva Marie Saint kuoli kotonaan Los Angelesissa.
Yhdysvaltalaisnäyttelijä Eva Marie Saint on kuollut, kertoo hänen edustajansa. Saint oli kuollessaan 102-vuotias.
Yli 70-vuotisen uransa aikana Saint esiintyi muun muassa klassikkoelokuvissa Vaarallinen romanssi (1959) ja Alaston satama (1954), josta hän voitti parhaan naissivuosan Oscar-palkinnon.
Saint nähtiin valkokankaan lisäksi televisioiden ruuduilla, ja hänet myös palkittiin televisioalan Emmy-palkinnolla.
Edustajansa mukaan Saint kuoli kotonaan Los Angelesissa perheensä ja läheistensä ympäröimänä.
Eva Marie Saint vuoden 1959 elokuvassa Vaarallinen romanssi.