Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n mukaan sopimuspalokuntatoiminan ohjaus on vähäistä, jos sitä verrataan toiminnan merkittävyyteen.
Sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen, sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV tiedotteessaan.
VTV:n tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen, jonka tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja.
Hyvinvointialueilla on voimassa sopimuspalokuntien kanssa lähes 600 sopimusta. Osa sopimuksista oli tarkastuksen mukaan vanhentuneita tai sisällöltään puutteellisia.