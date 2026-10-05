Äiti sai sakot jätetyttään taaperonsa autoon viime vuoden heinäkuussa.

Viime vuoden kesällä pieni lapsi jäi pitkäksi aikaa lukittuun autoon Pirkanmaalla. Tapaus toi äidille rangaistuksen.

Äiti oli vuoden 2025 heinäkuussa jättänyt alle kaksivuotiaan lapsensa kaupan parkkialueelle pysäköityyn autoon nukkumaan ja mennyt itse kauppaan. Kauppareissu kesti vajaan tunnin. Kauppareissun aikana lapsi heräsi ja alkoi itkeä lukitussa autossa.

Tapahtumapäivänä oli aurinkoinen ja lämmin keli. Auton ikkuna oli jätetty jonkin verran raolleen ja lapselle vesipullo.

Asia eteni rikosprosessiin ja lopulta oikeuteen. Nainen tunnusti teon ja kertoi, että hän oli tehnyt tilanteessa arviointivirheen.

Tuomion perusteella kävi kuitenkin onnekkaasti, eikä laiminlyönnistä huolimatta konkreettista vaaraa lapselle sattunut. Oikeus piti tilannetta kuitenkin sellaisena, että olosuhteet olivat vaikeasti ennakoitavat.

Oikeus katsoi, että lapsi oli jätetty pitkäksi aikaa alttiiksi ulkoisille tekijöille ja tämä oli herättyään ollut ainakin 10 minuuttia tietoinen yksinolostaan. Naisen katsottiin aiheuttaneen vaaraa lapsen hengelle tai terveydelle.

1980-luvulla syntynyt nainen tuomittiin heitteillepanosta 50 päiväsakon rangaistukseen, joka tämän tuloilla tarkoitti 300 euron seuraamusta. Lisäksi hänet määrättiin maksamaan lapselleen 850 euron kärsimyskorvaukset.

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