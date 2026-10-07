Hannele osti perheelleen käytetyn auton, joka osoittautui liikennekelvottomaksi.

Helmikuussa Hannele osti perheelleen käytetyn auton.

Auto oli otettu käyttöön vuonna 2012 ja ajokilometrejä sillä oli mittarissa noin 120 000.

Perheenäiti maksoi autosta noin 10 000 euroa.

– Minulle kerrottiin, että autossa on yksi pieni kolhu auton etuosassa, ei muuta, Hannele kertoo.

Auton kerrottiin olevan juuri katsastettu ja huollettu.

Reilu puolen vuoden ajamisen jälkeen Hannele vei auton katsastettavaksi. Kävi ilmi, että auton pohjassa oli pahoja ruostevaurioita ja lisäksi siitä löytyi vaurio. Auto ei mennyt katsastuksesta läpi ilman korjaustoimenpiteitä.

Kauppa oli vielä peruttavissa

Jo ensimmäisellä ajokerralla Hannele huomasi, ettei auto tunnu kovin tukevalta.

– Ajoimme Pohjanmaalle lasteni kanssa ja auto lipsui tiellä.

Myöhemmin kävi ilmi, että auton mukana tulleet renkaat eivät soveltuneet enää ajoon, koska ne olivat liian kuluneet.

Hannele kertoo myyjän olleen myös tietoinen perheen suunnitellusta matkasta.

– Olen ihminen, joka ei tunne autoja hirveästi. Olen luottanut siihen, että kun virallisessa liikkeessä käy ostamassa auton, saa sellaisen, mitä luvataan.

Reklamoinnin jälkeen Kamux tarjosi lainmukaiset talvirenkaat kuluneiden tilalle.

Hannele epäilee, että liike suhtautui renkaidenvaihtoon siksi, että kauppa oli vielä peruttavissa.

Katsastus paljasti vauriot

Reilu puolen vuoden ja noin 20 000 ajokilometrin jälkeen Hannele vei auton määräaikaiskatsastukseen.

Auto ei kuitenkaan läpäissyt testejä ja niissä paljastui neljä vikaa, jotka eivät läpäisseet seulaa.

Katsastustodistuksesta selviää, että hylkyperuste oli esimerkiksi takatukivarsi, jossa oli pahoja ruostevaurioita. MTV on nähnyt kyseisen todistuksen.

Hannele kertoo katsastajan arvioineen, että tällaisten vaurioiden syntyminen kestää kolmesta seitsemään vuotta. Hänen mukaansa vaurion laajuuden näkee heti, kun auton alle katsoo.

Korjauslasku on noin 1 600 euroa.

Äiti on ajanut autolla kuukausien ajan ympäri Suomea lastensa kanssa. Ajokilometrejä kertyi myös moottoritiellä 120 kilometrin tuntinopeudella.

– Se herättää tyrmistystä ja järkytystä. Ei ole mitään omantunnon värähdystä siellä, hän moittii myyjätahoa.

Kamux: normaalia kulumista

Hannele kertoo olevansa järkyttynyt tilanteesta, jossa hän kokee ettei Kamux katso olevansa vastuussa. Yrityksen kanta on hänen saamiensa viestien mukaan, että ruoste on normaalia kulumista tällä ajomäärällä ja ajassa.

MTV on nähnyt aiheesta käytyä viestinvaihtoa.

Sähköpostiviestien mukaan yhtiö näkee, että autossa ilmenneet viat ovat osa tavanomaista kulumista eikä vikojen synnyn aikajännettä voi toimitettujen raporttien puitteissa määrittää.

– Tämän ikäisessä ja tällä ajomäärällä olevassa ajoneuvossa alustan, jousituksen, jarrujen ja korirakenteiden kuluminen sekä ruostuminen ovat valitettavasti mahdollisia ja tavanomaisia ilmiöitä, yhtiö vastasi Hannelelle.

Asiakas on reklamoinut asiasta ja aikoo seuraavaksi ottaa yhteyttä kuluttajaviranomaisiin. Auto on parhaillaan korjattavana. Hän on pyytänyt korjaamoa ottamaan kuvia ja säilyttämään pahiten ruostuneen osan.

Korjauskustannukset nousevat arvion mukaan noin 1 600 euroon.

– Kyllähän se herättää tyrmistystä ja järkytystä, että heille tärkeintä on se, että he tekevät voittoa siinä kaupassa. Tärkeämpää kuin minun tai minun lasten henki esimerkiksi.

Korjausliike otti kuvia pahiten kärsineistä osista.

Muitakin tyytymättömiä asiakkaita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto selvitti jo vuonna 2025 kahden suuren autoliikkeen toimintaa. Toinen niistä oli Kamux. Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että käytettyjen autojen määrässä mitattuna, se oli vuonna 2024 Suomen suurin alan toimija.

– Lukuisat kuluttajien yhteydenotot osoittavat, että käytettyjä autoja myydään puutteellisin ja virheellisin tiedoin. Huolletuksi ja kuntotarkastetuksi väitetty auto saattaa alkaa hajoilla jo pian kaupanteon jälkeen, KKV kirjoitti tiedotteessaan.

Yhtiö antoi vastineen määräaikaan mennessä.

– Selvitykset ovat osa toimialan kehitystä ja hyödyttävät lopulta sekä asiakkaita että yrityksiä. Autoala muuttuu nopeasti, ja on tärkeää, että asiakkaalla on selkeä ja kattava käsitys ajoneuvon kunnosta ennen ostopäätöstä, sanoi Kamux Suomen vt. Toimitusjohtaja Joni Tuominen tuolloin.

MTV tavoitti yhtiön viestintäjohtajan. Yksittäistapauksia yhtiö ei kuitenkaan voi kommentoida.

Viestintäjohtaja kertoo, että Kamux vastaa kuluttajille myymistään autoista aina kuluttajansuojalain mukaisesti.

– Mikäli auto ei vastaa myyjän antamia tietoja tai se rikkoutuu ikäänsä ja ajomääräänsä nähden ennenaikaisesti, autossa on kuluttajansuojalain mukainen virhe, yhtiö kertoo.

Yhtiöstä kerrotaan ettei kaikki käytetyn auton viat kuitenkaan ole kuluttajansuojalain mukaisia virheitä.

– Autoissa on paljon kuluvia osia, ja jos vika johtuu normaalista kulumisesta, kyseessä ei ole virhe. Kyseessä ei myöskään ole virhe, jos viasta on kerrottu ennen kaupantekoa tai vian syynä on tapaturma, auton vääränlainen käsittely tai huollon laiminlyönti auton omistajan toimesta.

Viestintäjohtajan mukaan kuluttajansuojalaki lähtee oletuksesta, että 12 kuukauden sisällä tuotteen luovutuksesta ilmenevät viat ovat olleet siinä jo luovutushetkellä, ellei myyjä voi näyttää toisin. Tällainen osoitus voi olla esimerkiksi viasta kertovan virhevalon syttyminen, joka kertoo vian alkamisajan.

– Myyjän ensisijainen virheen oikaisukeino on aina lähtökohtaisesti korjata auto. Kaupan purkaminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, kun ajoneuvossa on olennainen virhe, jota ei voida korjata tai saattaa lain edellyttämään kuntoon kohtuullisilla toimenpiteillä, Kamuxista kerrotaan.