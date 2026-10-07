WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus haluaa Venäjältä ajantasaista, kattavaa ja avointo tiedonvaihtoa epäillyn ruttokuoleman osalta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kehottaa Venäjää toimimaan avoimesti epäiltyyn ruttokuolemaan liittyvissä asioissa. Tedros peräänkuuluttaa ajantasaista, kattavaa ja avointa tiedonvaihtoa.

Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon.

Yhdysvallat on niin ikään vaatinut Venäjältä avoimuutta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut, että hän aikoo keskustella asiasta hyvin pian Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.