Kuolemaantuomittu Christa Pike on tajuissaan ja pystyy puhumaan kahden tappavan lääkeannoksen jälkeen.

Yhdysvalloissa kuolemaantuomittu Christa Pike, 50, on asianajajiensa mukaan tajuissaan ja pystyy puhumaan selvittyään viimeviikkoisesta epäonnistuneesta teloitusyrityksestä, kertoo BBC.

Pike saa edelleen tehohoitoa sairaalassa.

Hänet tuomittiin kuolemaan Colleen Slemmerin vuoden 1995 murhasta. Pike oli 18-vuotias, kun hän ja hänen silloinen poikaystävänsä Tadaryl Shipp pahoinpitelivät, kiduttivat ja surmasivat 19-vuotiaan Slemmerin, jonka he olivat tavanneet ongelmaisten nuorten työharjoitteluleirillä.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Christa Pike ei kuollut viime viikolla kahteen tappavaan annokseen lääkettä.

Viime keskiviikkona Pike yritettiin teloittaa Tennesseessä, mutta hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä. Tämän myötä hänet vietiin sairaalaan, jossa hän oli tajuttomana useita päiviä.