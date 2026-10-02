Videopelien virtuaalivaluutat saattavat loukata pelaajien oikeuksia, epäilevät EU:n kuluttajaviranomaiset.

EU tiedotti keskiviikkona käynnistäneensä tutkinnan yhdeksästä videopeliyrityksestä. Kuluttajaviranomaisen mukaan tarkoituksena on varmistaa, että virtuaalivaluutat ovat jatkossa oikeudenmukaisempia kuluttajille.

Taustalla on kuluttajaviranomaisten ja videopelialan eriävä näkemys virtuaalivaluuttoihin liittyvistä säännöistä. Viranomaisten mielestä esimerkiksi virtuaalivaluuttojen todelliset hinnat tulisi olla selkeitä kaikille.

– Alan on varmistettava, että sen pelit eivät altista pelaajia – etenkään lapsia – haitallisille tai epäreiluille käytännöille, toteaa tiedotteessa EU:n kuluttajansuojaan liittyvistä asioista vastaava Michael McGrath.

McGrath korostaa tiedotteessa, että pelin on oltava reilua.

– Noin puolet eurooppalaisista pelaa videopelejä, mikä tekee pelaamisesta merkittävän osan digitaalitalouttamme ja jokapäiväistä elämäämme. Tämän ulottuvuuden myötä tulee vastuu.

Nämä suositut pelit mainittu

EU:n viranomaiset aloitti viime vuonna yhteistyön videopeliyritysten kanssa varmistaakseen, että yhdenmukaisuuden keskeisiä periaatteita noudatetaan.

Tuloksia ei syntynyt, joten nyt EU nimesi yrityksiä ja pelejä, joiden toimintaa se aikoo arvioida tarkemmin.

Videopeleistä mainitaan muun muassa nuortenkin suosiossa olleet Minecraft, Candy Crush Saga, Clash of Clans ja Valorant.

Clash of Clansin takana on suomalainen videopelijätti Supercell, joka mainitaan tiedotteessa joutuneen tutkinnan kohteeksi.