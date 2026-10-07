Lionel Messin maajoukkueura tuli viime yönä päätöksen, kun Argentiina kohtasi ystävyysottelussa Beninin Buenos Airesissa.
Messin viimeiseen maajoukkueiltaan mahtui runsaasti juhlallisuuksia jo ennen ottelun alkamista.
39-vuotias argentiinalaislegenda otti valokeilan itselleen myös kentällä.
Lionel Messi oli mukana kaikissa Argentiinan kolmessa maalissa.
Nicolas Otamendi puski ottelun avausosuman Messin antamasta kulmapotkusta ensimmäisellä puoliajalla. Tunnin pelin kohdalla oli Niko Pazin vuoro viimeistellä Messin alustuksesta.
Ottelun 71. minuutilla Messi pääsi itsekin maalin makuun, kun hän laukoi rangaistuspotkusta 3–0-loppulukemat taululle.
Maali oli hänen maajoukkueuransa 126:s ja samalla viimeinen.
Vuonna 2005 maajoukkuedebyyttinsä tehnyt Messi pelasi Argentiinan paidassa kaikkiaan 208 ottelua. Hän johdatti Argentiinan kolmesti MM-finaaliin ja voitti mestaruuden kertaalleen vuonna 2022.
Lionel Messi oli ottelun jälkeen tunteikkaana.2026 Getty Images