Kohukauneusklinikan tapauksessa vaikuttaa siltä, että viranomaisen salaukset voivat kertoa yhtä paljon kuin salaamaton asiakirja.

Lupa- ja valvontaviraston viimekuinen päätös Plastic Surgery Centerin toiminnan epäkohdista saattaa sisältää useita viittauksia, jotka paljastavat somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan johtaneita taustoja ja mahdollisia puutteita.

Tapauksesta on käynnissä myös rikostutkinta, jonka kohteena ovat lääkäri tai lääkärit. Poliisi tutkii Oraksen tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena.

Somevaikuttaja Olivia Oras, 27, kuoli, kun hänelle oltiin tekemässä operaatiota Plastic Surgery Centerissä. Oraksen on julkisuudessa kerrottu menneen tajuttomaksi rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa ja kuolleen myöhemmin sairaalassa 3. syyskuuta 2026.

Lääkärilehdessä on kerrottu, että puudutteet harvoin aiheuttavat kuolemantapauksia.

Oliko kuolema laukaiseva tekijä?

Lupa- ja valvontaviraston (LVV) päätös alkaa osiolla, jossa käydään läpi virastolle tulleita ilmoituksia klinikan epäillyistä väärinkäytöksistä. Niistä viimeisin tuli 4. syyskuuta, eli Oraksen kuolemaa seuranneena päivänä.

Kyseisen ilmoituksen asiasisältö on mustattu ilmoituksesta kauttaaltaan, mutta heti sen jälkeen seuraavassa tekstissä kerrotaan, miten viranomaiset tekivät yhteisen yllätystarkastuksen klinikan tiloihin 9. syyskuuta.

Kuvassa klinikan pieni leikkaussali.

Saattaa olla, että Oraksen kohtalo oli laukaiseva tekijä tarkastukselle.

– Lupa ja valvontavirasto on riskiperusteisesti arvioinut palveluntuottajien toimintaa ja päätynyt toteuttamaan ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin, päätöksessä lukee.

LVV ei tätä juttua varten halunnut kommentoida 4. syyskuuta tehdyn ilmoituksen sisältöä, sillä valvonta on edelleen kesken.

– Valvontaviranomaisina teemme tarkastuksen silloin, kun arvioimme, että se on tarpeen tai hyödyllistä asian selvittämiseksi, eikä asiaa muulla tavoin saada riittävästi selvitettyä, vastaa Nina Oresmaa LVV:ltä.

LVV:lle ja sitä edeltävälle valvontavirastolle on tehty MTV Uutisten selvityksen mukaan 55 kantelua Plastic Surgery Centeristä parin viime vuoden aikana. Ne olivat kuitenkin sisällöltään vähäisempiä rikkeitä.

Viranomaisten asiakirjat luovat vaikutelman, että Oraksen kuolema oli laukaiseva tekijä, joka johti tarkastukseen.

Tarkastuksen perusteella tehdystä päätöksestä käy ilmi, että viranomaiset aloittivat tarkastuksensa klinikan tiloihin aamupäivällä ja se jatkui pitkälle illan puolelle, kun klinikan vastuuhenkilöksi merkitty lääkäri ei saapunut paikalle ilmoitetussa aikataulussa.

Hänet saatiin tiloihin vasta iltapäivän puolella, kun viranomainen ilmoitti havaintojensa johdosta kieltävänsä klinikkaa tarjoamasta kauneusklinikoille tyypillisiä terveydenhuollon palveluita.

Vastuulääkäri kiisti puutteet tai kiisti tienneensä puutteista, joita LVV nosti esiin.

Paarit eivät mahtuneet hissiin

Läpi päätöksen on painotettu hätätilanteisiin varautumisen kaltaisia teemoja, ja niiden yhteydessä on yleensä salattuja osuuksia, jotka voivat liittyä LVV:n saamiin tietoihin Oraksen kuolemasta.

LVV:n Oresmaa kommentoi, että tarkastuksen painopisteet riippuvat palveluyksikössä tuotettavissa palveluista.

– Yleisesti näitä asioita, eli hätätilanteisiin varautumista ja lääkehoitoa, tarkastetaan muutoinkin vastaavanlaisilla tarkastuksilla.

Viranomainen kiinnitti esimerkiksi huomiota siihen, ettei neljännessä kerroksessa sijaitsevan klinikan asukashissiin silmämääräisesti arvioiden mahtunut potilaspaareja.

Päätöksessä painotetaan, että etenkin jos tiloissa tehdään toimenpiteitä yleisanestesiassa tai muita vaativia toimenpiteitä tai vaativaa lääkehoitoa, pitää potilaan evakuoinnin olla hätätilanteessa mahdollista.

– Palveluntuottajien toimitiloista potilaan siirtäminen paareilla ja hätäevakuoiminen ei ole mahdollista kuin kantamalla potilas pääsisäänkäynnin porraskäytävää pitkin, päätöksessä kuvaillaan.

"Toimintayksikössä, jossa käytetään suksamentonia (Sukolin®) tulee olla välittömästi saatavilla dantroleenin aloitusannos, sillä hoitamattomana [sensuroitu] johtaa hyvin todennäköisesti kuolemaan", viranomaisen ratkaisussa kirjoitetaan.

Yksittäinen lääketieteellinen tila salattu

Erityisen merkityksellisiltä vaikuttavat hätätilanteisiin varautumisen yhteydessä tehdyt merkinnät asiakirjaan.

Asiakirjassa on nimittäin salattu ilmeisesti yksittäinen lääketieteellinen tila, jonka hoitoon liittyviä toimintaohjeita tai varautumista ei toimitiloista löytynyt.

"Toimintayksikössä, jossa käytetään suksamentonia (Sukolin®) tulee olla välittömästi saatavilla dantroleenin aloitusannos, sillä hoitamattomana [sensuroitu] johtaa hyvin todennäköisesti kuolemaan", viranomaisen ratkaisussa kirjoitetaan.

Vaikka vaivaa ei mainita, käy asiakirjasta ilmi, että sen hoitoon käytettävän dantroleenin antoon ei ollut toimitiloissa varauduttu.

Mainittua lääkettä annetaan erityisesti pahanlaatuisen hypertermian hoitoon, jossa kehon luurankolihakset eivät ylivirittyneessä tilassa pysty rentoutumaan, mistä seuraa muun muassa kehon lämpötilan erittäin nopea nousu.

Tällainen maligni hypertermia liittyy esimerkiksi anestesiakaasujen käyttöön, minkä takia lääkettä tulisi olla aina saatavilla anestesiaa käytettäessä. Tauti on harvinainen, mutta hoitamattomana johtaa hyvin todennäköisesti kuolemaan.

Erityisesti viranomaiset kiinnittivät huomiota siihen, että dantroleenia ei ollut, vaikka ilmeisesti klinikalla käytettiin suksamentonia. Yleisanestesiassa lihasrelaksanttina käytettävä suksamentoni voi liittyä maligniin hypertermiaan.

MTV Uutiset on varmistanut alan lääkäriltä yllä mainitut lääketieteelliset termit ja kyseiseeen lääkkeeseen liittyvät yksityiskohdat.

Tältä osin ei kuitenkaan voi varmuudella sanoa, liittyvätkö huomiot Oraksen kuolemaan vai onko niihin painotettu tarkastuksessa löydetyn suksamenonilääkkeen takia, mutta raportin salaukset viittaavat siihen, että jonkun henkilön terveystietoja on haluttu suojella.

Raportissa myös todetaan, että erityisesti anestesiakäyttöön tarkoitettuja lääkkeitä ei ole säilytetty asianmukaisesti. Esimerkiksi huumausaine- ja anestesialääkkeitä säilytetään sekavassa järjestyksessä. Saman lääkeaineen eri vahvuuksia on myös säilytetty niin, että lääkkeen nimi tai sen vahvuus ei ole heti näkyvissä.

Hätätilanteisiin varautumista koskevan osion lopussa viranomainen toteaa pitävänsä epäasianmukaisena, ettei potilaiden mahdolliseen lisähapen tarpeeseen ole riittävästi varauduttu.

Osio päättyy useamman rivin pituiseen täysin salattuun kappaleeseen.