Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen pelätään kätkevän tai hävittävän omaisuuttaan.
Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä.
Kolme maanantaina annettua päätöstä koskevat kolmea tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta. Hallikainen voisi joutua niistä suuriin vahingonkorvauksiin. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan.
Hallikainen vastusti vaatimusta takavarikosta.
Hallikaisen varoja on jo aiemmin määrätty takavarikkoon, mutta määräykset ovat rauenneet, koska syytteitä ei nostettu määräaikaan mennessä.
Uros asetettiin konkurssiin alkuvuonna 2022.