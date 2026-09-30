Itsensäpaljastaja valikoi uhreikseen lapsia Espoossa.

Poliisi tutkii tapausta, jossa hieman alle 40-vuotiaan miehen epäillään paljastelleen sukuelintään lapsille Espoossa.

Miehen epäillään hakeutuneen lasten ja nuorten läheisyyteen ja paljastaneen sukuelimensä housuistaan kosketellen sitä lasten edessä. Poliisi epäilee, että teot ovat tapahtuneet erityisesti Espoon kauppakeskuksissa ja kirjastoissa.

Poliisin tiedossa on muutaman lapsen henkilöllisyys. Kaikkien uhrien henkilöllisyydet eivät vielä ole poliisin tiedossa.

Poliisi pyrkii nyt selvittämään henkilöllisyyden kaikilta muiltakin lapsilta, joita mies on lähestynyt tai joiden läheisyydessä mies on lasten nähden kosketellut itseään.

Poliisi kannustaa mahdollisia muita rikoksen uhreja ottamaan yhteyttä.

Poliisin tiedotteen mukaan virkavaltaa kiinnostavat ainakin seuraavat tilanteet.

Kauppakeskus Sellon yhteydessä sijaitsevan Prisman leluosasto 23.9.2026 noin kello 16.30–16.40. Tilanteessa on ollut paikalla kolme tai neljä arviolta ala-asteikäistä tyttöä ja poikaa. Paikalle on tullut myös aikuinen nainen, joka vaikuttaa olevan joidenkin paikalla olevien lasten seurassa.

Kauppakeskus Iso Omena illalla 25.9.2026. Tilanteessa on ollut kaksi vaaleaa, arviolta yläkouluikäistä tyttöä.

Kauppakeskus Sellon XS-Lelu-liikkeessä tapahtuneet tuntomerkkeihin sopivan miehen liikkeet aikavälillä 23.−25.9.2026.

Kehotus vanhemmille

Poliisin mukaan teoista epäilty mies on tummaihoinen ja kalju.

Hänellä on musta parta. Poliisin tietoon tulleiden tapahtumien aikaan miehellä on ollut yllään vaaleansininen paita tai vaalea löysähkö neule ja lyhyt vihertävä kevyttoppatakki.

Poliisilla on hallussa valvontakameratallenteita tapahtumista.

– Pyydämme, että huoltajat keskustelisivat kotona oman lapsen tai nuoren kanssa, jos lapset ovat olleet edellä mainituissa paikoissa mainittuina ajankohtina, sanoo tutkintaa johtava rikoskomisario Maria Hietajärvi tiedotteessa.

– Lasten kanssa voi keskustella siitä, onko tilanteissa tapahtunut jotain aikuisille mainitsemisen arvoista tai onko joku aikuinen käyttäytynyt omituisesti heidän lähellään.

Mies on otettu kiinni viikonloppuna ja vangittu käräjäoikeuden päätöksellä.