Matkustajakone kiiti musta sumun lävitse kuin lepakkomies konsanaan.
Tim Cornbill taltioi, kun Emiratesin Airbus A380 -matkustajakone laskeutui Lontoon Heathrow'n lentoasemalle läpi sankan sumun.
Video näyttää, kuinka koneen siluetti tuo mieleen taivaalla liitävän lepakkomiehen.
Cornbillin videota on hehkutettu sosiaalisessa mediassa kauniiksi, ällistyttäväksi, jopa aavemaiseksi.
– Nuo pyörteet! Tämä on taidetta parhaimmillaan, kommentoi seuraaja.
– En ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Upeaa! Hyvin tehty Tim, kommentoi toinen.
– Häikäisevä painajaismainen polttoaine, kommentoi eräs viitaten koneen ympärillä värisevään mustaan vanaan.
Katso videolta, miltä matkustajakoneen laskeutuminen näytti!