Usein riittää, että lähialueella tai omassa tiiviissä yhteisössä on äänekäs vaikuttaja, jonka puheet saavat vanhemmat epäilemään tai vastustamaan rokotuksia.

– Jos jollain alueella useiden vuosien ajan yhä suurempi osuus lapsista on jäänyt rokottamatta, niin kyllä silloin on syytä huoleen, vastaa johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä.

Rokotusinnossa on isoja eroja eri puolilla maata. Itä-Uudenmaan, Pohjois-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueilla täysin rokottamattomien lasten osuus on kasvussa ja nyt yli kolme prosenttia.

Vuonna 2023 syntyneistä lapsista 2,2 prosenttia on täysin rokottamattomia, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreista tilastoista. Lukema on erityisen korkea Ahvenanmaalla, jossa 5,2 prosenttia ikäluokan lapsista ei ole saanut yhtään rokotetta.

Viitosrokotteen ottavat melkein kaikki

Tuhkarokolta, sikotaudilta, vihurirokolta ja vesirokolta suojaavan MPRV-yhdistelmärokotteen kattavuus on laskenut jo kolmena vuonna peräkkäin. Rokotus annetaan kuusivuotiaana. Vuonna 2018 syntyneillä rokotteen kattavuus on nyt 92 prosenttia.

Miten vastata vanhempien huoleen?

THL on myös alkanut kouluttaa terveydenhoitajia ja lääkäreitä siihen, miten osata avoimin mielin kuunnella vanhempia ja vastata heidän huoliinsa, jos vanhemmat epäröivät lastensa rokotuttamista.