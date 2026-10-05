ADHD-lääkityksen aloitti viime vuonna 3,1 prosenttia 6–8-vuotiaista pojista, kertoo Kela.
Aloitusmäärä kääntyi lievään kasvuun, sillä toissa vuonna lääkityksen aloitti 2,9 prosenttia ikäryhmän pojista.
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Kaikkiaan ADHD-lääkitystä sai viime vuonna 4 160 6–8-vuotiasta poikaa, mikä oli 5,3 prosenttia ikäryhmän pojista.
Lääkityksen aloittajien osuus oli suurin Pohjois-Savossa, jossa sen aloitti hieman yli viisi prosenttia ikäryhmän pojista. Pienin osuus oli Helsingissä, jossa se oli noin puolitoista prosenttia.