Viikko alkaa pakkasäässä, mutta pakkanen on heikkenemässä etenkin Lapissa.

Alkuvuosi on ollut talvinen ja kylmä, ja myös viikko alkaa rapsakassa pakkassäässä.

Lapissa pakkanen voi maanantaina kiristyä yli -30 asteeseen. Maan etelä- ja keskiosissa lämpömittarit näyttävät paikoin noin kymmenen pakkasasteen lukemia.

Sää jatkuu suuressa osassa maata samankaltaisena keskiviikkoon asti.

Pohjoisosissa maata etelänpuoleinen tuuli voimistuu, minkä myötä pakkanen heikkenee ja lämpötilat laskevat noin 15–20 pakkasasteen tienoille.

– Loppuviikon aikana tuuli voimistuu enemmän ja enemmän.

– Katsotaan, tuleeko jopa myrskypuuskia merialueilla ja rannikoilla, mutta pitkälti mennään pilvipoutaisessa säässä, kun pakkanen vähitellen hellittää. Hurjaa lumimyrskyä ei ole luvassa, joten ihan kivaa ulkoilusäätä, meteorologi Jenna Salminen kertoo.

Muonion ja Enontekiön välissä sijaitseva Pallastunturi.Lukijan kuva

Pakkaset ovat hellittämässä, mutta lumet eivät ole sulamassa ainakaan heti.

– Aika paljon lunta on tällä hetkellä, joten tarvitaan useampi päivä plussaa. Jos jossain ensimmäisenä sulaisi, se olisi Länsi-Suomi, mutta tilanne on vielä vähän kiikun kaakun, mitä viikonvaihteessa tapahtuu.

– Nyt näyttää siltä, että on mahdollista käydä aavistuksen plussan puolella tai nollan tuntumassa länsi- tai pohjoisosissa maata viikonvaihteessa.

Viikonloppuna Lapissa saadaan heittää hyvästit kaamokselle kireiden pakkasten lisäksi, ja aurinko pääsee vihdoinkin nousemaan horisontin yläpuolelle.

– Nyt näyttää siltä, että viikonloppuna aurinko nousee, ja sen näkeminen on mahdollista, jos pilvet rakoilevat. Jos meillä ilmakehä ei taittaisi valoa, kaamos voisi olla viikonkin pidempi, mutta nyt se loppuu.

Kaamos alkoi Utsjoella marraskuun lopulla.