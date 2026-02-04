Paukkupakkaset jatkuvat, ja viikonloppuna lämpötila saattaa etelässäkin painua 30 pakkasasteeseen.
Hyytäville pakkaskeleille ei ole luvassa loppua, sillä tulevasta viikonlopusta näyttäisi tulevan aiempia ennusteita kylmempi.
– Talven kovimpia pakkasia ei välttämättä vielä ole koettu, MTV:n meteorologi Markus Mäntykannas kertoo.
Etelään on virtaamassa arktista ilmaa, ja jos sää pääsee selkenemään, etelässä lämpömittarit saattavat Mäntykannaksen mukaan näyttää etenkin lauantain vastaisena yönä reippaita pakkaslukemia.
– Jos sää pääsee selkenemään kunnolla, niin kyllä sieltä voi vielä 30 asteen pakkaset pamahtaa.
Lapissa juuri päättynyt tammikuu oli kylmin lähes 40 vuoteen. Kuukauden alin lämpötila oli Savukoskella 9. tammikuuta mitattu –42,8 astetta.
Näihin lukemiin Mäntykannaksen mukaan tuskin enää Lapissa ylletään.
Hailuodossa Pohjois-Pohjanmaalla heräiltiin keskiviikkona kauniiseen pakkasaamuun.Annukka Loukola
Viikko jatkuu hyytävänä
Maan etelä- ja keskiosissa ollaan keskiviikkona ja torstaina päivisin noin –15 asteen tuntumassa. Lapissa pakkasta on 5–15 astetta.
Näin helmikuun alkupuolella auringon lämpö alkaa jo hieman vaikuttaa.
– Se nostaa lämpötiloja pikkuhiljaa, ja viikko viikolta kevättalvea kohden mennään.
Tämän hetkisten ennusteiden mukaan hiihtolomiakin vietettäisiin keskimääräistä kylmemmissä säissä.
– Meinaa asteikko loppua kesken, sen verran kylmä tuo poikkeama.
Näillä näkymin kylmyys näyttäisi jatkuvan maaliskuulle saakka. Katso tarkempi sääennuste videolta jutun alusta.