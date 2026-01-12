



Lämpötilat voivat ampaista jopa 40 asteen nousuun 9:47 Katso myös: Näin pakkanen rasittaa elimistöä Julkaistu 49 minuuttia sitten Teresia Jokela teresia.jokela@mtv.fi Lapissa loppuviikon -30–40 asteen pakkaslämpötilat voivat nousta nollan asteen tuntumaan. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötila on Suomessa tavanomaista kylmempi, mutta tammikuun loppujaksolle näkyy nyt ajankohdalle tavanomaisia tai tavanomaista lauhempia viikkojen keskilämpötiloja. Päivittäisennusteiden mukaan kuluva viikko jakautuu kylmempään alkuviikkoon ja lauhempaan loppuviikkoon. Lapissa viikon alussa vallitsevat 30–40 asteen pakkaset voivat lauhtua jopa nollan asteen tuntumaan. Kylmyys näyttää hiipuvan tämän viikon jälkeen, mutta ennuste on epävarma. Forecan meteorologin Joonas Koskelan mukaan korkeapainesään todennäköisyys on koholla myös tulevien viikkojen aikana, mikä saattaa luvata jälleen kireitä pakkasia.

– Viikko on alkanut Lapissa vielä paikoin selkeänä ja hyvin kylmänä. Suuressa osassa maata pilvisyys on kuitenkin lisääntynyt, ja viikon edetessä etelän ja kaakon välinen tuuli voimistuu koko maassa, jolloin kylmin ilma väistyy.

– Tiistaina Lapissa on pakkasta pilvisyyden määrän mukaan enää 15–25 astetta, ja torstaina ollaan jo 10 ja 15 pakkasasteen välillä. Loppuviikolla lämpötila voi nousta Länsi- ja Pohjois-Lapissa jopa nollan tuntumaan, Koskela sanoo.

Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilavaihtelut ovat maltillisempia.

– Maan keskiosassa pakkasta on viikon edetessä enimmäkseen vajaasta 10 asteesta noin 15 asteeseen, länsirannikolla voi olla vähän lauhempaakin. Etelässä pakkanen vaihtelee pilvisyyden mukaan enimmäkseen 5 ja 10 asteen välillä, Koskela jatkaa.

Tällä viikolla keskimääräistä vähemmän sateita

Tämä viikko on kuukausiennusteen mukaan Suomessa keskimääräistä vähäsateisempi.

– Vähäisiä lumisateita voi tulla alkuviikolla siellä täällä, mutta reilumpia lumisateita levinnee lännestä viikon loppupuoliskolla etenkin Länsi- ja Pohjois-Suomeen, Koskela ennustaa.

Pitkän ajan säätilastojen mukaan keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat tammikuun puolivälissä Ahvenanmaalla, etelä- ja lounaisrannikolla sekä paikoin länsirannikolla 0–2 plusastetta. Maan eteläosassa keskimääräinen ylin lämpötila on laajalti 0–4 pakkasastetta, maan keskiosassa 0–6 pakkasastetta ja pohjoisessa enimmäkseen 2–8 pakkasastetta sekä pohjoisessa Lapissa paikoin yli 8 pakkasastetta.

Tammikuun neljännen viikon keskilämpötila on Lapissa tavanomaista korkeampi, mutta muualla Suomessa ei näy tavanomaiseen merkittäviä poikkeamia. Myös sademääräennuste on tavanomaisen mukainen.

Viikoilla viisi ja kuusi ei näy tällä hetkellä juurikaan merkkejä tavanomaista kylmemmästä tai lauhemmasta säästä Suomessa.

– Myöskään sademääräennusteissa ei näy merkittäviä poikkeamia. Korkeapainesään mahdollisuus on kuitenkin edelleen koholla molempina viikkoina, joten varsin talvinen sää voisi saada jatkoa helmikuulle puolelle koko maassa, Koskela sanoo.

