Barcelona hyödynsi Real Oviedon puolustuspään erheet ja nappasi La Ligan peränpitäjästä tukevan 3–0-voiton.
La Ligan kärjessä porskuttava FC Barcelona pysyi viikonloppuna pisteen edellä Real Madridia ottamalla nousijaseura Real Oviedosta tyylipuhtaan 3–0-kotivoiton sunnuntaina.
Hyökkäyspään riistoista syntyneet Dani Olmon ja Raphinhan osumat veivät Barcelonan tukevaan 2–0-johtoon, mutta illan suorituksesta vastasi Blaugranan kirkkain tähti Lamine Yamal.
Yamal sinetöi loppulukemiksi 3–0 akrobaattisella saksipotkulla suoraan ilmasta, kun Olmo oli keskittänyt pallon hyökkääjälle ottelun 73. minuutilla.