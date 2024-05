Laihdutuslääke Ozempicista uusi suotuisa havainto – voisi "muuttaa kaiken"

The New England Journal of Medicinessä julkaistussa tutkimuksessa mukana oli yli 17 000 aikuista, joiden BMI oli yli 27. Osanottajia oli 41 maasta; heillä oli aiemmin ollut jonkunlainen sydänterveydellinen tila, eli he olivat esimerkiksi saaneet sydäninfarktin. Osanottajille määrättiin noin 40 kuukauden ajaksi joko semaglutidia tai lumelääkettä. Lääkkeitä käytettiin viikottain.