Suositun laihdutus- ja diabeteslääkkeen semaglutidin hyödyistä on saatu uutta lupaavaa tietoa.

Semaglutidi vähentää tuoreen tutkimuksen mukaan sydänkohtauksen ja aivohalvauksen riskiä ylipainoisilla tai lihavilla potilailla, joilla on sydänsairaus mutta ei diabetesta.

Lancet-lehdessä julkaistut tulokset viittaavat siihen, että lääkkeillä voi olla potilaille laajempia hyötyjä kuin pelkkä painonpudotus eikä niiden käyttöä tulisi rajoittaa vain kaikkein lihavimpiin potilaisiin.

Lääke vaikuttaa tutkimuksen mukaan suotuisasti myös riippumatta siitä, miten paljon painoa sen käyttäjät saavat lasketuksi.

Suomessa myytäviä semaglutidia sisältäviä valmisteita ovat tyypin 2 diabeteksen hoitoon tarkoitetut Ozempic ja Rybelsus ja ihon alle pistettävä lihavuuslääke Wegovy.

Wegovyä ja Ozempicia valmistaa Novo Nordisk, joka on rahoittanut tutkimuksen.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean mukaan semaglutidi oli Suomessa .