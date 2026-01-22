Varusmiehet saivat paleltumia kylmissä olosuhteissa toteutetussa harjoituksessa.

Lapin jääkäripataljoonan 37 varusmiestä sai paleltumavammoja pelastautumisharjoituksessa tammikuun alkupuolella, tiedottaa Jääkäriprikaati.

Viidellä varusmiehistä todettiin 2. asteen paleltumavammoja ja muilla lievempiä paleltumia. Varusmiehet jatkoivat koulutustaan normaalisti, mutta ulkopalvelusta kevennettiin hoito-ohjeiden mukaisesti.

Jääkäriprikaati on tehnyt tapahtuneesta työ- ja palvelusturvallisuusselvityksen. Selvityksen perusteella harjoitus toteutettiin Puolustusvoimien varomääräyksen ja Jääkäriprikaatin koulutusohjeiden mukaisesti.

Jääkäriprikaati sanoo tarkastelevansa vielä koulutusohjeitaan toimittaessa erittäin kylmissä olosuhteissa. Kouluttajien kanssa on pidetty palautekeskustelu, ja toimintaa tarkennetaan tarvittavin osin.

Jääkäriprikaati toimii Sodankylässä ja Rovaniemellä.

