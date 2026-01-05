Vuosi sitten varuskunnissa esiintyi syystalven aikana poikkeuksellisen paljon tavanomaista hankalampia hengitystieinfektioita.

Uudet alokkaat aloittavat varusmiespalveluksensa tänään. Joukko-osastoihin saapuu maanantaina noin 12 900 alokasta.

Palvelukseen astuvista valtaosa eli vajaat 10 000 aloittaa Maavoimien joukko-osastoissa, noin 1 700 Merivoimien palveluksessa ja loput Rajavartiolaitoksessa ja Ilmavoimissa.

Suurimmat vastaanottavat joukko-osastot ovat Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati Maavoimista. Ruotsinkieliset alokkaat aloittavat palveluksensa pääosin Uudenmaan prikaatissa.

Varusmiespalvelusaika on joko 165, 255 tai 347 päivää.

Upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavien asevelvollisten palvelusaika on 347 päivää. Heitä on palveluksen suorittavista noin puolet.

Puolustusvoimat kertoo, että sen perusyksiköissä kiinnitetään huomiota ennalta ehkäiseviin toimenpiteisiin, joiden avulla pyritään estämään vakavien tautiepidemioiden muodostumista.

Taudit leviävät helposti varuskuntaolosuhteissa, joissa varusmiehet yöpyvät usean hengen tuvissa ja ovat muutenkin paljon tekemisissä toistensa kanssa.