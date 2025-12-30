Suurin osa alokkaista aloittaa maavoimien joukko-osastoissa.
Tammikuussa asepalveluksensa aloittaa noin 12 900 alokasta, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa.
Suurin osa, noin 10 000 alokasta, aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Merivoimien palveluksessa aloittaa noin 1 700 alokasta ja loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen ja Ilmavoimien joukko-osastoihin.
Suurimmat vastaanottavat joukko-osastot ovat Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati.
Varusmiespalveluksen kesto on joko 165, 255 tai 347 päivää. Koulutus alkaa kuusi viikkoa kestävällä alokasjaksolla, minkä jälkeen tehdään koulutushaara-, palvelustehtävä- ja johtajavalinnat.
Varusmiespalveluksen tavoitteena on kouluttaa suorituskykyisiä sodanajan joukkoja.