Suurin osa alokkaista aloittaa maavoimien joukko-osastoissa.

Tammikuussa asepalveluksensa aloittaa noin 12 900 alokasta, kertoo Puolustusvoimat tiedotteessa.



Suurin osa, noin 10 000 alokasta, aloittaa maavoimien joukko-osastoissa. Merivoimien palveluksessa aloittaa noin 1 700 alokasta ja loput jakaantuvat Rajavartiolaitoksen ja Ilmavoimien joukko-osastoihin.



Suurimmat vastaanottavat joukko-osastot ovat Porin prikaati, Karjalan prikaati ja Kainuun prikaati.



Varusmiespalveluksen kesto on joko 165, 255 tai 347 päivää. Koulutus alkaa kuusi viikkoa kestävällä alokasjaksolla, minkä jälkeen tehdään koulutushaara-, palvelustehtävä- ja johtajavalinnat.



Varusmiespalveluksen tavoitteena on kouluttaa suorituskykyisiä sodanajan joukkoja.