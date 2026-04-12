– Silloin oma keho ja naisellisuus saivat totaalisen kolauksen, sanoo Willman.
Willman kertoo, miten hiustenlähtö ja hoidot näyttäytyivät hänelle osana muutosta, johon hän suhtautui omalla tavallaan. Hiukset ajettiin pois tytärten avustuksella. Kyyneliä ei vuodatettu, sen sijaan Willman piti näkemästään.
– Ajattelin, että se on varmaan ihan hirveä hetki, mutta en edes tirauttanut kyyneliä sillä hetkellä, vaan katsoin itseani peilistä että vitsi, jumankauta! Että onpas muuten upeannäköinen kalju, sanoo Willman.
Hiuksista luopuminen oli Willmanille odotettua helpompaa.
Willman kertoi myös hyväntekeväisyysmuotinäytöksestä, jossa hänellä oli päässään näyttävä ruskea peruukki. Hetken mielijohteesta Willman päätti ottaa perukin pois catwalkilla.
– Mietin mielessäni, että nyt minä räväytän. Menin lavan etuosaan ja otin isolla liikkeellä perukin pois päästä silleen, että this is me, tässä minä nyt olen. Minä en mitään peruukkia tarvitse, Willman muistelee.
Willman kertoi myös päätöksestään poistaa munasarjat vuonna 2018, vaikka toimenpide ei ollut tuolloin vielä välttämätön.
– Lääkärit sanoivat, että riittää, että poistat ne 45-vuotiaana eli sen ikäisenä kuin olen nyt. Mutta minä ajattelin, että ei, kaikki pois vaan.
Willman kertoo varautuneensa siihen, että vaihdevuodet alkavat ja suhtautuneensa asiaan päättäväisesti.
– Oireista ei voinut tietää silloin, kun ne ovat niin yksilöllisiä. Joillekin niitä ei tule ollenkaan, joillekin tulee tosi vahvat. Minä olin, että ei haittaa, antaa tulla vaan, sanoo Willman.
"En ole halunnut katkeroitua"
Willmanille on kasaantunut paljon terveyshuolia, joista hän on selviytynyt elämänasenteensa ansiosta.
– En ole ikinä halunnut katkeroitua, koska ne ovat olleet sellaisia asioita, mihin en ole itse voinut vaikuttaa. On täytynyt vain ottaa vastaan se, mitä tulee ja yrittää olla mahdollisimman positiivinen.
– Olen sellainen ihminen, että yritän aina hakea kaikista asioista edes pikkusen positiivisuutta. Ja isältä olen perinyt isältä periksiantamattomuuden ja sisukkuuden.
1:28Lähetyksessä Willman sai yllätyksenä sydänystävältään Joanna Kuvajalta videotervehdyksen, joka herkisti molemmat naiset.