Beata Leppilammen esikoiskirja syntyi hänen raskaana olleen ystävänsä pyynnöstä.

Beata Leppilammen kirja Rakas uusi äiti (Gummerus) syntyi, kun hänen ystävänsä tuli raskaaksi ja pyysi Beataa kirjoittamaan hänelle oppaan äitiyteen.

– Sanoin hänelle, että ei sellaista voi kirjoittaa, koska jokainen äiti, perhe ja vauva on niin erilainen. Sitten menin kotiin ja pohdin, että on minulla muutama asia, jonka haluaisin hänelle kertoa. Ne olivat sellaisia asioita, joita olisin itse halunnut tietää, ennen kuin tulin äidiksi.

Beata Leppilampi alkoi kirjoittaa asioita ylös. Hänen silloinen managerinsa sanoi, että Leppilammen kannattaisi kirjoittaa kokonainen kirja, kun hän oli kirjoittamaan ryhtynyt.

– Nyt olemme tässä, Beata Leppilampi kertoo.

Hänen mielestään kirja sopii äitiydestä haaveileville ja jo äidiksi tulleille. Yksi kohderyhmä yllätti Leppilammen itsensäkin.

– Jo nyt olen kuullut, että monet isät ovat lukeneet kirjan ja saaneet sitä kautta ymmärrystä puolisonsa roolista. Kirja sopii myös isovanhemmille.

Beata ja Mikko Leppilammella on kaksi poikaa, syksyllä 2021 syntynyt Kaspian ja syksyllä 2023 syntynyt Gabriel. Hän on oppinut äitiyden myötä, että merkityksellisintä vanhemmuudessa on läsnäolo ja rakkaus lasta kohtaan.