Helppo suklaaunelmakakku sopii vaikka äitienpäivän herkuksi.
Ruokaa ja ruoanlaittoa rakastava juontaja Mikko Suursalmi kokkaa MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa Suomen kokkimaajoukkueen kokki Tiina Norkion opastuksella.
Mikko kokkaa -ruokasarjan kuudennessa jaksossa leivottiin helppo suklaakakku, joka sopii mainiosti vaikka äitienpäivän juhlapöytään.
Nopeimmillaan tämä suklaaunelmakakku valmistuu alle tunnissa, eli sen ehtii vielä leipoa vaikka juhlapäivän aamuna.
Lue myös: "Parempaa kuin kaupan" – näin teet itse törkeän hyvän kurkkumajoneesin
Valitse pohjaan lempparisuklaa!
Suklaaunelmakakku viimeistellään herkullisella valkosuklaakuorrutteella.MTV
Kakun mutakakkutyyliseen pohjaan sujahtaa tällä kertaa appelsiinin makuista suklaata.
– Sen voi korvata ihan millä tahansa suklaalla, Tiina Norkio vinkkaa.
Suklaa kannattaa rouhia krouveiksi paloiksi, jotta kakkupohjaan tulee herkullisia sattumia.
Jäähtyneen kakkupohjan päälle pursotellaan lopuksi herkullinen valkosuklaavaahto – ja näin herkullinen suklaaunelmakakku on koristelua vaille valmis!