Äitienpäivänä juhlistetaan yli puoltatoista miljoonaa äitiä – 36 saa kunniamerkin

Viime vuonna Suomessa syntyi yhteensä lähes 44 000 lasta.

Tänään juhlistetaan äitejä. Tilastokeskus kertoo, että Suomessa on melkein 1,6 miljoonaa äitiä.

Perinteinen valtakunnallinen äitienpäiväjuhla järjestetään aamupäivällä Helsingissä. Siellä huomioidaan kunniamerkeillä äitejä, jotka ovat ansioituneet esimerkillisinä kasvattajina sekä perhe-elämän ja vanhemmuuden edistäjinä.

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitalin kultaristein saa kaikkiaan 36 äitiä.

Kunniamerkeillä palkittavista äideistä iäkkäin on 99-vuotias kahdeksan lapsen äiti, joka on osoittanut vastuuta ja huolenpitoa lasten kasvatuksesta maatalon emännän töiden ohessa. Nuorin äideistä on 40-vuotias neljän lapsen äiti, joka on kehittänyt kotipaikkakunnallaan toimintamalleja, joilla liikunta saataisiin osaksi perheiden arkea.

Ensimmäinen lapsi keskimäärin 30-vuotiaana

Kaikkiaan 65 prosentilla 15–89-vuotiaista suomalaisnaisista on lapsia.

Kahden lapsen äitejä on yli 40 prosenttia äideistä. Yhden lapsen äitejä on vajaa neljännes ja kolmen lapsen äitejä runsas viidennes äideistä. Joka kymmenennellä äidillä on neljä lasta tai enemmän.

Viime vuonna naiset synnyttivät ensimmäisen lapsensa keskimäärin hitusen yli 30-vuotiaina. Suomessa syntyi viime vuonna yhteensä lähes 44 000 lasta. Lähes puolet lapsista syntyi avioliiton ulkopuolella. Vuonna 2024 syntyneistä melkein joka viides syntyi vieraskielisille äideille.