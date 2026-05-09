Toyotan Sami Pajari on kolmantena Portugalin MM-rallissa, kun erikoiskokeita on ajettu 19. Tallikaveri Sebastien Ogier on karannut puolen minuutin päähän.
Lauantain ajopäivä huipentui erittäin mutaisella radalla ajettuun yleisöerikoiskokeeseen. Siinä pohjat otti Oliver Solberg, joka on nyt neljäntenä kärsittyään rengasrikon 16. erikoiskokeella.
Ogier johtaa kisaa 21,9 sekunnin kaulalla Thierry Neuvilleen. Toyotan ranskalainen ajoi päivän aikana kolmet pohjat.
Kolmantena oleva Pajari on vain neljän sekunnin päässä Neuvillesta, joten kaksikko taistelee huomenna ainakin kakkossijasta.
Portugalin MM-ralli jatkuu sunnuntaina vielä neljän erikoiskokeen voimin. Lähetys alkaa MTV Katsomossa klo 9.50.
Portugali, tilanne EK 19/23
|1.
|Sebastien Ogier
|Toyota
|03:09:13.3