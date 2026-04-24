Tarja Nevalaisen valintaa Vuoden lastenhoitajaksi perustellaan merkittävällä työllä lasten ja perheiden hyväksi.

Ketkä ovat lapsille niitä tärkeitä aikuisia, jotka ovat läsnä ja hoivaavat, kasvattavat ja opettavat elämän saloihin? Vanhemmat, tietysti, mutta niin ovat myös varhaiskasvatuksen ammattilaiset, kuten Helsingin Lapsimessuilla palkittu Vuoden lastenhoitaja vuosimallia 2026.

– Neljäkymmentä vuotta tulee tänä vuonna siitä, kun olen valmistunut lastenhoitajaksi. Kyllähän se on tosi suuri kunnianosoitus minulle, sanoo tunnustuksen saanut jämsäläinen Tarja Nevalainen.

Nevalaisen valintaa Vuoden lastenhoitajaksi perustellaan pitkällä uralla sekä merkittävällä työllä lasten, perheiden ja koko varhaiskasvatusalan hyväksi.

Ennen puhuttiin varhaiskasvatuksen sijaan päivähoidosta tai koruttomasti tarhasta. Moni muukin asia on neljässäkymmenessä vuodessa muuttunut.

– Lapsilta vaaditaan paljon enemmän. Mutta ne ovat kyllä taitavampia ja näppärämpiä kuin 40 vuotta sitten.

"Yhteiskunta on muuttunut"

Yksi varhaiskasvatukseen liittyvä seikka, jota ei usein tule ajateltua, on vuorotyö.

– Kauppojen aukioloajat näkyvät meillä ihan selkeästi vuorohoidossa, siitä asti kun ne alkoivat olla auki pidempään. Kaupan ala on naisvaltainen ala. He ovat kymmeneen asti töissä, ennen kaupat olivat kiinni. He ovat juhlapyhät töissä, ennen kaupat olivat kiinni, Tarja Nevalainen pohtii.