Korkeapaine on työntämässä sateet syrjään äitienpäiväksi.
Äitienpäivän viikonloppuna keväinen sää hemmottelee äitejä, sillä sateet väistyvät itään ja korkeapaine tuo monin paikoin poutaa.
– Puhkeaa lähes kevätkesäinen sää, meteorologi Pekka Pouta kertoo.
Vappulukemiin ei viikonloppuna ylletä, mutta elohopea voi lauantaina ja sunnuntaina hetkittäin kivuta paikoin lähelle 20 astetta.
Keskiviikkona ja torstaina sateita saadaan Etelä-Lapin eteläosissa, ja maan keskiosassa voi esiintyä hajanaisia kuurosateita.
Etelä- ja Keski-Suomeen on heikkotuulisen sään myötä viikonlopuksi luvassa myös miellyttävää ulkoilusäätä. Tosin koivun siitepölymäärät ovat runsaita maan etelä- ja keskiosissa.
Ensi viikon alussa sateet ovat mahdollisia, mutta ennusteisiin liittyy vielä epävarmuutta.
Miltä toukokuu näyttää Pekan kuukausiennusteessa? Katso aamun sääkeskustelu videolta.