Tapparan päävalmentaja Rikard Grönborg vertasi joukkueensa tilannetta MM-kisojen välierävaiheeseen.

KooKoo haki lauantaina 2–1-voiton ja hankki 3–2-johtoaseman SM-liigan finaalisarjassa. Se pääsee maanantaina yrittämään mestaruuden ratkaisemista kotonaan Kouvolassa.

Tapparan Rikard Grönborg harmitteli ottelun jälkeen joukkueensa tehottomuutta. Kokeneelta valmentajalta kysyttiin, miten joukkue lähestyy tilannetta, jossa se ei voi enää hävitä otteluakaan, tai kausi päättyy hopeaan.

57-vuotias Grönborg on valmentanut urallaan Ruotsin jääkiekkomaajoukkuetta erittäin menestyksekkäästi. Hänen johdollaan Tre Kronor on ottanut kaksi maailmanmestaruutta. Grönborg kertoikin Tapparan asennoituvan nyt loppukauteensa kuin MM-kisoihin.

– Olen ollut tässä ympäristössä pitkään. Näen tämän kuten MM-kisojen välierävaiheen. Jos voitat, olet finaalissa, jos häviät, olet ulkona. Seuraava peli on meille siis kuin semifinaali ja jos voitamme, menemme loppuotteluun, Grönborg selitti lehdistötilaisuudessa.

Kolmen Tappara-kauden jälkeen takaisin Tre Kronoriin ensi vuodeksi palaava Grönborg kehui puheenvuoronsa lopuksi molempia joukkueita. Eilinen SM-liigahistorian pisin finaaliottelu ei hänestä näkynyt merkittävästi pelin tasossa.

– Tämä on loistava sarja. Eilisen pelin ja matkustamisen jälkeen tämä oli minusta melko hyvä jääkiekko-ottelu. Meidän on uskottava ja ansaittava mahdollisuudet seuraavassa pelissä, Tappara-käskijä päätti.